ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جيش ميانمار يعلن تولي السلطة وفرض الطوارئ لمدة عام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:31 ص
انقلاب عسكري في ميانمار
انقلاب عسكري في ميانمار
Advertisements
شريف سيد
أعلن جيش ميانمار، اليوم الإثنين، تولي السلطة في البلاد، وإعلان الطوارئ لمدة عام، وذلك عقب إلقاء القبض على رئيس الدولة والمستشارة وكبار قادة ميانمار. 

ووفقا لمحطة تابعة للجيش في ميانمار، تقرر نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوي. 

فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.

وأعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اليوم الإثنين، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وكان الجيش قد أعرب عن التزامه بدستور البلاد. وأصدر بيانًا أوضح فيه أنه أُسيء فهم تصريحات قائده، لكنه لم يدحض بشكل واضح احتمال وقوع انقلاب وشيك. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

اعتقال رئيس ميانمار وزعيمة البلاد وكبار المسئولين

ملامح انقلاب.. قطع بث التليفزيون الرسمي في ميانمار

انقطاع خدمات الإنترنت والتليفون في ميانمار

عقب اعتقال رئيس البلاد.. تلفزيون ميانمار يعلن سبب انقطاع البث

انتشار جنود الجيش في عاصمة ميانمار

أسوشيتد برس: انقلاب عسكري في ميانمار

ترشيحاتنا

العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 400 شخص غربي الموصل

مدير الحماية المدنية السابق يفجر مفاجآت عن حريق عمارة الهرم.. فيديو

أستاذ قلب يعلق على المسحة الشرجية.. ويفجر مفاجأة عن موجة كورونا القادمة ..فيديو

أول دولة تعلق على الأوضاع في ميانمار

أخبار الرياضة | انجاز تاريخي لـ محمد صلاح مع ليفربول .. بيراميدز يصفع الزمالك ويخطف الصفقة .. اصابه نائب رئيس الاهلي بـ كورونا

أدعية في جوف الليل.. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمره 220 مليون سنة.. طفلة تعثر على اكتشاف تاريخي أثناء نزهة على الساحل.. صور

تحذير من أم بعد مصرع نجلها صعقا بالكهرباء بسبب موبايل وشاحن

سخرية من الصين.. مذيعة شهيرة تدخل في نوبة ضحك على الهواء.. فيديو