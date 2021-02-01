الكشف الطبى على 1979 مواطنا بالفرافرة في الوادي الجديد

أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تصريحات له أمس الأحد، على أهمية دور القوافل الطبية في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.





من جانبه، قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها بالقافلة التي استهدفت مركز الفرافرة على مدار 4 أيام، بلغ ١٩٧٩ حالة كما تم إجراء ٢٥٣ عملية جراحية بالتخصصات المختلفة التي ضمتها القافلة كما قامت القافلة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ل ٦٧٩ حالة.



