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محافظات

الكشف الطبى على 1979 مواطنا بالفرافرة في الوادي الجديد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:29 ص
الكشف الطبى على 1979
الكشف الطبى على 1979 مواطن بالفرافرة في الوادي الجديد
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أ ش أ
 أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد في تصريحات له أمس الأحد، على أهمية دور القوافل الطبية في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

من جانبه، قال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة أن إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها بالقافلة التي استهدفت مركز الفرافرة على مدار 4 أيام، بلغ ١٩٧٩ حالة كما تم إجراء ٢٥٣ عملية جراحية بالتخصصات المختلفة التي ضمتها القافلة كما قامت القافلة بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة ل ٦٧٩ حالة. 

من ناحية أخرى قامت القافلة بتوزيع مساعدات مالية وعينية على الحالات المستحقة بالفرافرة ضمن الخدمات التي تقدمها القافلة.
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