جونياس: حزين على جماهير الزمالك.. 5 سنوات لم يحققوا فيها لقب الدوري

أكد تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لوادي دجلة، أنه متعاطف مع الزمالك بسبب عدم تتويجه بلقب الدوري منذ 5 سنوات.

وقال جونياس في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "الأهلي يفوز ببطولات أكثر من الزمالك، وذلك لأن الأحمر فريق كبير".





وأضاف: "حزين على جماهير الزمالك، 5 سنوات لم يحققوا فيها لقب الدوري حتى الآن، وبالتالي أتعاطف معهم، هناك شيء ما يجعل الأهلي أفضل، ولكن فيما يتعلق باللاعبين فالفريقين ممتازين".





وواصل: "قلت من قبل إن اللاعبين المصريين متميزين، ولكي نرى هذه المهارات يجب توفر مساعدة المدير الفني".