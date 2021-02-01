الصحف الإماراتية.. مبادرة إماراتية لتوزيع اللقاحات.. أول مسئول عربي يحصل على اللقاح الروسي.. جيش ميانمار يتولى السلطة

الصحف الإماراتية:

*مبادرة إماراتية لتوزيع اللقاحات في العالم

*جيش ميانمار يستولى على الحكم

*أول رئيس وزراء عربي يحصل على اللقاح الروسي





سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الاثنين الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما ركزت على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي حاكم دبي، ودعمًا لمبادرة «كوفاكس COVAX»، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وجهودها الرامية إلى التوزيع العادل لنحو ملياري جرعة من لقاحات «كوفيد - 19» في عام 2021، أطلقت إمارة دبي مبادرة عالمية جديدة حشدت من خلالها خبرات وقدرات كل من: «طيران الإمارات» و«شبكة موانئ دبي العالمية» ومطارات دبي والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية، التي تضرر سكانها بشدة من الوباء وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.





ومن عمان، أعلن التلفزيون العماني أن السلطنة ستمدد إغلاق حدودها البرية لمدة أسبوع آخر حتى الثامن من فبراير، للحد من انتشار فيروس كورونا.





وإلى اليمن، بعد أربعة أعوام على نهب خمسة مليارات دولار هي الاحتياطي النقدي في البنك المركزي اليمني، كشف تقرير أعده فريق من الأمم المتحدة أن ميليشيا الحوثي تنهب مليارًا وثمانمائة ألف دولار سنويًا من موارد الدولة وتسخرها لصالح مجهودها الحربي، وتحرم الموظفين من رواتبهم، كما تخلت عن أي التزامات تجاه التعليم والصحة والمياه، حيث تتولى الأمم المتحدة تمويل قطاعي الصحة والمياه، فيما يعمل المعلمون من دون رواتب.





ومن الجزائر، تواصل الدول العربية اهتمامها باللقاحات المضادة لفيروس «كورونا»، من مصادرها المتعددة، لكن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، بات أول رئيس وزراء عربي يتلقى لقاح «سبوتنيك v» الروسي.





وفيما يخص ليبيا، شددت دولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة تجديد الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للنزاع في ليبيا، مؤكدة استعدادها للعمل بشكل وثيق مع جميع أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأمريكية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي.





ودوليا، أعلن جيش ميانمار حالة الطوارئ لمدة سنة اليوم الاثنين، وقال إنه اعتقل عددا من كبار زعماء الحكومة ردا على تزوير في الانتخابات العامة العام الماضي.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، على ضرورة وحدة الليبيين،مؤكدًا أن وحدة ليبيا غير قابلة للنقاش، فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اختصاصات كل من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي تتشكل لإدارة المرحلة التحضيرية، السابقة على الانتخابات العامة «برلمانية ورئاسية» والمقررة في ديسمبر القادم، في حين هنأت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة وجميع الليبيين على عملية الترشيح التي وصفتها ب«الشفافة» للمرشحين للخدمة في الحكومة المؤقتة الجديدة والموحدة.





ومن سوريا، قتل 11 شخصًا بينهم ستة مدنيين وأصيب العشرات، في تفجيرين منفصلين بسيارتين مفخختين، أحدهما في مدينة أعزاز وآخر قرب مدينة الباب الواقعتين تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها شمالي سوريا، فيما قتل أحد المدنيين وأصيب أربعة آخرون خلال احتجاجات على الحصار الذي تفرضه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على مركز المدينة، وذلك في إطار التوتر القائم بين القوات الكردية والحكومة السورية في المدينة.تفجير في أعزاز.





وإلى تونس، تجمع عدد من أنصار الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمام منزله الذي يقضي فيه عطلته الأسبوعية في العاصمة، للتنديد بالمحاولة الفاشلة لتسميمه عبر طرد فيه مادة قاتلة، وفي تصريح تصعيدي لزعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، على وقع أزمة حادة مع قصر قرطاج، قد يقذف بالمشهد السياسي إلى بر جديد شاطئه الصراع المفتوح.





ودوليا، اعتقلت الشرطة الروسية، أكثر من أربعة آلاف شخص، ثلثهم في العاصمة موسكو التي شهدت إجراءات مشددة، وعطلت فيها وسائل النقل، وأغلقت وسط عدة مدن، في محاولة لاحتواء التظاهرات الجديدة التي تشهدها البلاد للمطالبة بالإفراج عن المعارض أليكسي نافالني.



