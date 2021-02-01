هتوحشني يا صاحبي.. يوسف أوباما يودع أوناجم.. شاهد

ونشر أوباما صورة له مع أوناجم عبر خاصية استورى بموقع "إنستجرام"، وعلق قائلا: "هتوحشنى ياصحبى وكل التوفيق ليك انشاء الله".

أعرب محمد أوناجم، لاعب فريق الزمالك، عن سعادته بانضمامه إلى صفوف الوداد المغربي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة بنية البيع، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.





وكتب محمد أوناجم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "سعيد بعودتي إلى الديار الكبيرة الوداد لنواصل حصد الألقاب محليا وقاريا".



