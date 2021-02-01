أروى توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد





وعلقت اروى جودة على الصورة قائلة " في ناس يوم تعطيهم كثير .. يعتقدوا انه هذا حقهم مش كرم منك.. ل ا تعطوا الناس الا على قدر عملهم فقط ".





وأعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع "إنستجرام" تجمعها بابنتها.





وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".





يذكر أن الإعلامية أروى كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين".





يشار الى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc " رمضان الماضي 2020. مطوية امين " .

وجهت الإعلامية أروى، رسالة لـ متابعيها ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستحرام".