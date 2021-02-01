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فن

رامز أمير يشوق متابعيه لـ ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية.. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:01 ص
صدى البلد
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سيد احمد
شوق الفنان رامز امير متابعية لـ ظهوره فى احدى البرامج التلفزيونية ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عليها قائلا " استنونى فى برنامج .. تفتكروا برنامج ايه !؟ ". 

يذكر أن آخر ظهور لرامز أمير، كان في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض في رمضان الماضي، وجسد من خلاله شخصية البطل المصاب النقيب "محمد طلعت السباعي"، أحد أبطال معركة "البرث"، وهو من بطولة أمير كرارة، إنتاج سينرجي، إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن أمير كرارة، يشارك فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل" نسل الأغراب" مع النجم أحمد السقا، الذى يعد أقوى مسلسلات الموسم، من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج سينرجى.

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