ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب اتفاق التطبيع مع إسرائيل.. ترشيح صهر ترامب لجائزة نوبل للسلام

الإثنين 01/فبراير/2021 - 07:14 ص
جاريد كوشنر
جاريد كوشنر
Advertisements
شريف سيد
كشفت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الإثنين، عن ترشيح كلا من مستشار البيت الأبيض السابق وصهر ترامب، جاريد كوشنر، ونائبه آفي بيركوفيتش، لجائزة نوبل للسلام، لدورهم في التفاوض على تطبيع إسرائيل مع عدد من الدول العربية. 

ورشح المحامي الأمريكي آلان ديرشويتز، بصفته أستاذا فخريا في كلية الحقوق جامعة هارفارد، كوشنر وآفي للحصول على هذه الجائزة. 

ولعب كلا من كوشنر وبيركوفيتش، دورا كبير في توقيع اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين والسودان والمغرب. 

وتم الإعلان عن هذه الصفقات خلال 4 أشهر فقط، من أغسطس 2020 إلى ديسمبر من نفس العام. 

ومن جانبه، قال كوشنر في بيان إنه تشرف بترشيحه للجائزة التي ستمنح في أكتوبر.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مستشار ترامب يلتقي تميم

كوشنر: المغرب وإسرائيل اتفقا على إعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب

المغرب واسرائيل .. ما السر وراء صفقة التطبيع؟

بعد اتفاق المغرب.. كوشنر يتوقع: تطبيع السعودية مع اسرائيل "مسألة وقت"

إسرائيل تحتفل بـ "التطبيع السادس" في عيد الحانوكا .. بعد الاتفاق مع المغرب - نتنياهو: لطالما حلمت بهذا السلام .. جانتس: شراكة تاريخية ثرية

كوشنر: اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل أمر حتمي ومسألة وقت

ترشيحاتنا

أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ كريم محمود عبد العزيز.. السبب الحقيقى لانفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

لاعتقاد غريب.. أم تطبخ مشيمتها بعد الولادة وتتناولها على الغداء.. صور

تدهور بها الحال.. شاهد ملكة جمال شهيرة في حالة مأساوية.. فيديو

خالد الغندور: الزمالك يقيد 6 لاعبين جدد بقائمة الفريق الأفريقية.. شاهد

دكتور صدر من ووهان: حتى هذه اللحظة لا يوجد أي انتشار لفيروس نيباه في الصين.. فيديو

أوروبا تعاود الإغلاق جراء تفشى سلالات كورونا الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور

فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد

تدهور بها الحال.. شاهد ملكة جمال شهيرة في حالة مأساوية.. فيديو