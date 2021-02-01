أول صور من ميانمار عقب استيلاء الجيش على السلطة

تداولت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، أول صور لاستيلاء جيش ميانمار على السلطة، وذلك عقب إلقاء القبض على قادة البلاد.





وأعلن جيش ميانمار، اليوم الإثنين، تولي السلطة في البلاد، وإعلان الطوارئ لمدة عام، وذلك عقب إلقاء القبض على رئيس الدولة والمستشارة وكبار قادة ميانمار.





ووفقا لمحطة تابعة للجيش في ميانمار، تقرر نقل جميع صلاحيات الرئيس إلى نائبه ميينت سوي.





فيما قرر قادة جيش ميانمار نقل جميع السلطات السياسية إلى القائد العام لجيش ميانمار، مين أوج هلينج.





وأعلن الحزب الحاكم في ميانمار، اليوم الإثنين، اعتقال زعيمة البلاد، أون سان سو تشي، ورئيس البلاد، وعدد من كبار المسئولين في البلاد.





وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من التوتر المتصاعد بين الحكومة المدنية والجيش القوي الذي أثار مخاوف من حدوث انقلاب في أعقاب انتخابات يقول الجيش إنها مزورة.





وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم ميو نيونت إلى وكالة رويترز إن المستشارة ورئيس الدولة وين مينت، وزعماء آخرين "اختطفوا" في الساعات الأولى من الصباح.



