بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور





في سن السادسة عشر من عمرهما، التقى «رون» بحبيبته «بيريل» عندما قام أحد رفاقه بمعاكسة أصدقاء زوجته بالصفير لهم أثناء مرورهم في الشارع.





استدارت بيريل التي كانت تبلغ من العمر 14 عامًا ف لتشتبك عيناها بعيني رون ذو الشعر الأشقر المجعد وابتسامته العريضة.





ومنذ ذلك الحين لم ينفصل الزوجان عن بعضهما البعض، تقول بيريل البالغة من العمر 98 عامًا الآن، عن رون الذي وصل عمره إلى 100 عامًا الآن: "عرفت فور رؤيته بأنني سأتزوج منه".





عقد الزوجان قرانهما في مسقط رأسهما هاروجيت شمال يوركشاير في عام 1941 بينما كان رون، الذي خدم في حرس البريجادير في إجازة من الجيش خلال الحرب العالمية الثانية.





تم إلغاء إجازة رون مرتين لذلك كان عليه التقدم بطلب للحصول على تصريح زواج خاص، وتم حفل الزفاف في اللحظة الأخيرة حتى أنه لم يكن لديهم مصور لالتقاط صور لمثل هذا اليوم العظيم.





وتضيف بيريل: "تزوجنا عندما كان عمري 18 عامًا في عام 1941.. لا أتذكر ما إذا كان قد تقدم بعرض الزواج علي.. لذا طلبت منه أن يفعل الآن".





فلم يكن هناك عرض رومانسي رائع، ولم ينزل رون على ركبته طلبا ليد بيريل لذا بدأ الزوجان بعد قرن من العمر في التخطيط للقيام بحفل زفاف.

بقصة حب مؤثرة، يحتفل عجوزان اليوم بذكرى زواجهما الذي دام لأكثر من 80 عامًا، منذ أن التقيا في سن المراهقة ووقعا في حب بعضهما البعض، ليصبح زواجهما هو الأطول عمرًا في بريطانيا.