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محافظات

عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:00 ص
نافورة النيل
نافورة النيل
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عبد العزيز جمال
حصل موقع صدى البلد على مجموعة من الصور النادرة التي ترصد وتوضح مراحل إنشاء نافورة النيل التي عادت للعمل بعد توقف دام لمدة 40 عاما.

وأعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عودة "نافورة نهر النيل" للعمل مرة أخرى بعد سنوات من تعطلها.

ونشر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء صورا لـ"النافورة" علي صفحته بموقع فيس بوك عقب بدء عملها وكتب "عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة أفضل جملة قرأتها عن هذه النافورة معبرة عن الحال تحيا مصر".

ومن جانبه قال طارق خضر رئيس قطاع التشييد بشركة المقاولين العرب،  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  شركة ألمانية قامت بتشييد  نافورة النيل في عام 1956 وكان يتم تشغيلها بتكنولوجيا تواكب الحقبة الزمنية التي نشأت فيها أنذالك:".

 وتابع طارق خضر:" قمنا على إعادة إحياء نافورة النيل وتم تطويرها لأحدث النظم الحديثة في تشغيل النافورة مع الحفاظ على التصميم القديم وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التشغيل ".

 وأكمل  طارق خضر:" نافورة النيل أصبحت راقصة وتم إدخال تكنولوجيا حديثة قائمة على 5 أنظمة وتم الحفاظ على   تكوين شكل زهرة اللوتس".



عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل
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