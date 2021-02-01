عادت للحياة بعد 40 عاما.. 15 صورة نادرة ترصد إنشاء نافورة النيل

حصل موقع صدى البلد على مجموعة من الصور النادرة التي ترصد وتوضح مراحل إنشاء نافورة النيل التي عادت للعمل بعد توقف دام لمدة 40 عاما.

ونشر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء صورا لـ"النافورة" علي صفحته بموقع فيس بوك عقب بدء عملها وكتب "عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة أفضل جملة قرأتها عن هذه النافورة معبرة عن الحال تحيا مصر".

ونشر المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء صورا لـ"النافورة" علي صفحته بموقع فيس بوك عقب بدء عملها وكتب "عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة أفضل جملة قرأتها عن هذه النافورة معبرة عن الحال تحيا مصر".

وأعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عودة "نافورة نهر النيل" للعمل مرة أخرى بعد سنوات من تعطلها.

وأعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ومستشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عودة "نافورة نهر النيل" للعمل مرة أخرى بعد سنوات من تعطلها.

ومن جانبه قال طارق خضر رئيس قطاع التشييد بشركة المقاولين العرب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" شركة ألمانية قامت بتشييد نافورة النيل في عام 1956 وكان يتم تشغيلها بتكنولوجيا تواكب الحقبة الزمنية التي نشأت فيها أنذالك:".





وتابع طارق خضر:" قمنا على إعادة إحياء نافورة النيل وتم تطويرها لأحدث النظم الحديثة في تشغيل النافورة مع الحفاظ على التصميم القديم وإدخال التكنولوجيا الحديثة في التشغيل ".



