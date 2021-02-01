نشرة أخبار العالم.. جيش ميانمار يستولى على الحكم.. إجراءات عاجلة للصلاة في المسجد الحرام.. بايدن يتجاهل نتنياهو

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:











































