نشرة أخبار العالم.. جيش ميانمار يستولى على الحكم.. إجراءات عاجلة للصلاة في المسجد الحرام.. بايدن يتجاهل نتنياهو

شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث المهمة والساخنة في مختلف البقاع، وحرص موقع "صدى البلد" على متابعتها على مدار الساعة، ونرصد أبرزها فيما يلي:جيش ميانمار يعلن تولي السلطة وفرض الطوارئ لمدة عامبايدن لم يجري اتصال بنتنياهو.. هل يتجاهل الرئيس الأمريكي حكومة إسرائيل؟بسبب كورونا.. تظاهرات في البرازيل لمطالبة الرئيس بترك منصبهتنبيه عاجل من السفارة السعودية في أمريكا إلى رعاياهاترامب يعلن فريق دفاعه في محاكمته أمام مجلس الشيوخالحكومة الإسرائيلية توافق على تمديد الإغلاق بسبب كورونابسبب كورونا.. تعليمات جديدة من أجل الصلاة في المسجد الحرامأول صور من ميانمار عقب استيلاء الجيش على السلطة