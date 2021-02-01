ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم.. جيش ميانمار يستولى على الحكم.. إجراءات عاجلة للصلاة في المسجد الحرام.. بايدن يتجاهل نتنياهو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:01 ص
نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم
Advertisements
شريف سيد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار العالم | تحذير سوداني شديد اللهجة لإثيوبيا بسبب سد النهضة.. مصادمات بين الأمن الروسي وأنصار نافالني.. وبايدن يراجع اتفاق إدارة ترامب مع طالبان

نشرة أخبار العالم| نافالني يشعل أول صدام أمريكي روسي بعهد بايدن.. اختطاف سفينة تركية.. قرار بريطاني جديد بشأن كورونا

نشرة أخبار العالم.. مذيع كويتي يرتد عن الإسلام.. أنباء سارة لـ بايدن.. قرار عاجل للرئيس الأمريكي

نشرة أخبار العالم.. تصريحات خطيرة من الصحة العالمية.. تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية.. بايدن يصدم الجميع

نشرة أخبار العالم.. الصحة العالمية تبدأ التحقيق حول منشأ كورونا.. وعشرات القضاة المصريين يصلون الكويت

أخبار العالم.. إسرائيل تعتذر للإمارات.. وأمير قطر يتضامن مع الرئيس التونسي

ترشيحاتنا

عيار 24 يسجل 928 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 1-2-2021 .. فيديو

عمره 220 مليون سنة.. طفلة تعثر على اكتشاف تاريخي أثناء نزهة على الساحل.. صور

نشرة أخبار العالم.. جيش ميانمار يستولى على الحكم.. إجراءات عاجلة للصلاة في المسجد الحرام.. بايدن يتجاهل نتنياهو

تنبيه عاجل من السفارة السعودية في أمريكا إلى رعاياها

أحمد سمير: الزمالك "مشاني بدون شكر" وحسام حسن ظلمني في المصري

هل يرى الميت جنازته ومن يتبع نعشه إلى القبر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور

فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد