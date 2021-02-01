بداية من اليوم .. خريطة جديدة لبرامج الفضائية المصرية

تبدأ القناة الفضائية المصرية اليوم الإثنين العمل بالخريطة البرامجية الجديدة ، التى أقرتها نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون بعد عرض سعيد أبو جميل رئيس الفضائية الخطة بشكلها الجديد.



ضمت القائمة البرنامج الرياضي الملعب و يعرض يوميا من السبت إلى الأربعاء وبرنامج الطبخ بالهنا والبرنامج الديني نور في قلبي مع باقة من علماء الازهر والاوقاف وبرنامج المنوعات شارع الفن وبرنامج الغناء السميعة والموسيقار حلمي بكر وبرنامج الاطفال اروع القصص مع الغنان عبد الرحمن أبو زهرة وبرنامج السياحة أرض الجمال وبرنامج التنمية والمشروعات تحيا مصر ، وفنجان قهوة وبرنامج السياحة أرض السلام وبرنامج المنوعات علي راي المثل وبرنامج سطور حكايتي والبرامج الثقافية السامر ودنيا الثقافة مع إعادة اطلاق برنامج التوك شو مباشر من مصر ليصبح يوميا طوال أيام الأسبوع وكذلك تطوير برنامج سيدتي واعادة اطلاقة من جديد.





وعقدت نائلة فاروق رئيس قطاع التليفزيون بالهيئة الوطنية للإعلام عدة اجتماعات مع رؤساء المحطات وقيادات الإدارات لبحث الاستعداد لخطة شهر رمضان المبارك المقبل حيث تفكر نائلة في مجموعة برامج سيتم إطلاقها مع بداية الشهر الكريم ، منها اجتماع مع عبدالعزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية في الهيئة الوطنية للإعلام بهدف بحث الاثنان اعتماد مجموعة افكار لبرامج يجري العمل على إنتاجها خصيصا لشهر رمضان لجذب المشاهدين.

كما قررت نائلة فاروق إنتاج البرامج الجديدة لرمضان بذات الميزانيات الحالية نظرا لعدم وجود أي سيولة مالية لاعتماد ميزانيات جديدة حيث سيتم استغلال المبالغ الخاصة بالبرامج الملغاة ووضعها بنودا في ميزانيات الأفكار والبرامج الجديدة دون التأثير على حقوق العاملين ومخصصاتهم حيث إن التغيير سيكون في الفكرة وشكل البرامج ، وياتي كل ذلك بالتزامن مع الاستعانة بالديكورات الجديدة في ستوديو ١ وستوديو ٣.





