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رشا مجدي: الرئيس السيسي يوجه باستمرار المتابعة والدراسة المعمقة لتطورات جائحة كورونا وتداعياتها في مصر

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:26 ص
الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية رشا مجدي ، مقدمة برنامج صباح البلد، إن هناك توجيها أمس من الرئيس عبد الفتاح السيسى باستمرار المتابعة الدقيقة والدراسة المعمقة من المتخصصين لتطورات جائحة كورونا في مصر وتداعياتها حاليا ومستقبلا.

وأضافت الإعلامية رشا مجدي ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أهمية الاستفادة من الدروس الناجحة المكتسبة من التعامل مع الجائحة خلال الموجة الأولى لكورونا.

وأشارت الإعلامية رشا مجدي ، إلى أننا نسعى للحصول على أفضل اللقاحات العالمية ونتابع حملات التوعية، مضيفة أنه خلال اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء قاموا بمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع القومى للتصنيع البلازما .

وفى سياق آخر،أشارت لميس سلامة إلي أنها تابعت أمس رد فعل القنوات المعادية لمصر والذين يبثون مشاعر حقد وكره ضد الدولة ويرفضون أى إيجابيات وتنمية  للمصريين أو تدشين المشاريع التنموية والاستثمارية.

وأكدت أن الرئيس السيسى يزرع  دائما الطاقة الإيجابية فى نفوس المصريين بالإضافة لحثه الدائم تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة ورفع معيشة المواطن.

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