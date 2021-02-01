أبرزها التشكيلة الخاطئة.. 5 عوامل وراء خسارة الهلال أمام النصر في السوبر السعودي

أرجع عبد اللطيف الحسيني، المدرب السعودي، خسارة فريق الهلال على يد النصر بنتيجة 3-0، أول أمس، السبت في كأس بيرين للسوبر السعودي، إلى 5 أسباب.





وقال الحسيني في تصريحات نشرتها صحيفة "الرياضية السعودية، أن من أبرز الخسارة التشكيلة الخاطئة التي اعتمدها الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق.





ويرى الحسيني أن إصابة سلمان الفرج، لاعب الوسط، كان لها تأثيرها السلبي في أداء الفريق، مستغربًا في الوقت ذاته الزج بالأرجنتيني لوسيانو فييتو في التشكيلة الأساسية، ووضع البيروفي كاريلو على دكة البدلاء.





وجاءت الأسباب في السطور التالية كالتالي:





1- أصبح الفريق متشبعًا بالإنجازات والملل من الأسلوب نفسه والنهج التكتيكي الفني، وفي مثل هذه الحالة يحتاج الفريق إلى إيجاد الحلول والأفكار التدريبية المتطورة، والتغيير في العناصر الفنية.





-2 التشكيلة الخاطئة التي دخل بها الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، بالزج بالأرجنتيني لوسيانو فييتو على حساب البيروفي أندريه كاريلو.





3- إصابة سلمان الفرج كان لها وقعها على أداء الفريق، إضافة إلى إهدار الفرص أمام المرمى، واستمرار فييتو على حساب جيوفينكو.





4- التعامل التكتيكي بعد تسجيل النصر لم يكن في محله بإخراج مدافع وإدخال مهاجم، وهذا تكرر في عدد من المباريات التي كان نجمها عبد الله المعيوف، حارس المرمى.



