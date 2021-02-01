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فرح سعيد: الحكومة تضع خطة عمل لنقل الأهالي من العشوائيات إلى المساكن البديلة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:50 ص
الإعلامية فرح سعيد
الإعلامية فرح سعيد
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ريهام فيكتور
قالت الإعلامية فرح سعيد ، مقدمة برنامج صباح البلد، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتمع مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لمتابعة ملف تسكين أهالى المناطق العشوائية فى المناطق الجديدة .

وأضافت الإعلامية فرح سعيد ، خلال تقديمها برنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد ، أنه تم مناقشة خطة العمل على نقل أهالينا فى المناطق العشوائية إلى الأمان البديلة فى الوحدات السكنية .

وأشارت  الإعلامية فرح سعيد ، إلى أنه لابد من عرض خطة واضحة لنقل الأهالي والالتزام بتنفيذها،لافتة إلى أنه تم توفير المرحلة الأصعب من الموارد اللازمة للبناء .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا؛ لاستعراض نتائج الدراسة التي تم إعدادها حول الحفاظ على المياه غير المتجددة والاستفادة المُثلى منها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، وعدد من مسئولي الوزارة وأساتذة الجامعات المصرية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الدولة لديها خطة طموحة لزيادة الرقعة المعمورة على مستوى الجمهورية، ومن أجل ذلك تعمل الحكومة على تحقيق أقصى استفادة من المياه غير المتجددة، لذا فقد أولينا هذه الدراسة التي قام بها متخصصون أهمية كبيرة، لنهتدي بها في تنفيذ خطتنا للاستفادة من هذه المياه.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إلى أن الدراسة عملت على تجميع الدراسات السابقة حول هذا الملف المهم، في محاولة للاستفادة من هذا الجهد العلميّ، ثم البناء عليه؛ سعيًا لتحديد الأماكن المخطط استكشافها. 

ونوّه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أهداف ونطاق عمل الدراسة، والتي من بينها تحديد المناطق غير المستكشفة ووضع خطة للاستكشاف واستراتيجية للرصد والمراقبة من أجل إدارة موارد المياه وحمايتها بشكل فعال، وفي الوقت نفسه تحديد معدل السحب الآمن لتحديد جدوى التنمية ومدى الاستدامة، إلى جانب تقدير سعة التخزين من حيث الكمية (الحجم والتوزيع) ونوعية المياه في مناطق الدراسة، وصولًا إلى رسم خرائط النطاق الأفقي والرأسي للمياه في مختلف مناطق الجمهورية، ثم القيام بتحليل البيانات المتاحة.
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