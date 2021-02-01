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ميانمار.. الجيش يستولي على السلطة ويعتقل رئيسة البلاد.. إغلاق كل المصارف وإعلان الطوارئ.. وأمريكا تتوعد بالرد وتطالب بتحرك فوري

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:08 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
إعلان الطوارئ في ميانمار بعد اعتقال الزعيمة أونج سان سو كي
إغلاق كافة المصارف على خلفية الانقلاب والجيش يؤكد: الخطوة جاءت ردًا على تزوير الانتخابات
 البيت الأبيض: 
الرئيس جو بايدن أطلع على اعتقال سو كي

استولى جيش ميانمار على السلطة، اليوم الاثنين، بعد إطاحة حكومة أونح سان سو كي التي اعتقلت، إلى جانب قادة آخرين، من حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية، في مداهمات خلال الساعات الأولى من صباح اليوم. 

وأعلن الجيش في بيان على محطة تلفزيونية تابعة له أنه نفذ اعتقالات ردا على "تزوير الانتخابات" وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

وتعطلت خطوط الهواتف مع العاصمة نايبيداو ومدينة يانغون الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان لأول مرة منذ الانتخابات التي حقق فيها حزب الرابطة الوطنية بقيادة سو كي فوزا ساحقا في نوفمبر.

ونقلت وكالة "رويترو" الإخبارية عن ميو نيونت المتحدث باسم الحزب، قوله إن سو كي ورئيس ميانمار وين مينت وقادة آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وأضاف المتحدث "أود أن أبلغ شعبنا ألا يرد على هذا بتهور وأود منهم (المواطنين) أن يتصرفوا وفقا للقانون"، مضيفا أنه يتوقع أن يتم اعتقاله هو أيضا،

تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.

وتصاعدت المخاوف عندما قال قائد الجيش الجنرال مين أونج هلينج الذي يُعدّ الشخصيّة الأكثر نفوذًا في بورما، إنّ الدستور يمكن "إبطاله" في ظلّ ظروف معيّنة.

وأثارت تصريحات قائد الجيش حول الدستور قلق سفارات أكثر من عشر دول إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.

والجمعة، حضّت سفارات أكثر من عشر دول بينها الولايات المتحدة، بورما على "التزام المعايير الديموقراطيّة". وكتبت "نحن نعارض أي محاولة لتغيير نتائج الانتخابات أو إعاقة الانتقال الديموقراطي في بورما".

وطالبت الولايات المتحدة بإطلاق سراح القادة الذين اعتقلهم جيش ميانمار، متوعّدةً بالردّ في حال رفض الجيش ذلك، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي: "الولايات المتحدة تُعارض أيّ محاولة لتغيير نتائج الانتخابات الأخيرة أو عرقلة التحوّل الديموقراطي في بورما، وستتخذ إجراءات إذا لم يتم التراجع عن هذه الخطوات".

وأضافت "نحضّ الجيش وجميع الأطراف الآخرين على التزام المعايير الديموقراطيّة وسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين اليوم".

كما دعت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، إلى إطلاق سراح سوكي وآخرين قيل إنهم محتجزون. وقالت ماريس: "نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية، بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في نوفمبر 2020''.

وأعلن اتحاد المصارف في ميانمار، الاثنين، إغلاق كافة المصارف إثر الانقلاب، فقد تقرر إغلاق البنوك مؤقتا "اعتبارا من الأول من فبراير، بسبب ضعف شبكة الإنترنت.

وشرت وكالة أنباء "خيت ثيت" المحلية صورا لطوابير من الناس في الأسواق وأمام محال البقالة والمواد الغذائية وكذلك أمام أجهزة الصرف الآلية.
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