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تمارين باستخدام الأوزان تساعد على تناسق شكل الجسم .. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:53 ص
تمارين باستخدام الأوزان
تمارين باستخدام الأوزان
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ريهام فيكتور
قدمت فالنتينا مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لتقوية عضلات الجسم ومن أجل التخلص من الدهون الموجودة والحفاظ على تناسق شكل الجسم.

وتساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد وتقوية العضلات، وذلك باستخدام الأوزان الخفيفة.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم،

 وقد عرضها برنامج "صباح البلد"  المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله ،  ويمكن استبدال الاوزان بزجاجات المياه عند عدم توفرها .

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