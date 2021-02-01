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أخبار العالم

بادرة كبيرة.. روسيا: مستعدون لتزويد أوروبا بالأمصال المضادة لكورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أبدت روسيا استعدادها لتزويد أوروبا بالأمصال المضادة لكورونا ، حيث صرح مندوبها الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، بذلك في حديث صحفي.

وقال تشيجوف إن روسيا مستعدة لتقديم المساعدة التكنولوجية للدول الأخرى، لكي تنتج لقاحاتها ضد فيروس كورونا.

وأضاف تشيجوف، خلال رده على سؤال عن وضع التطعيم ضد كورونا في الاتحاد الأوروبي: "نحن لا نفرض تقنياتنا على أحد، ولا نضع نصب أعيننا مهمة الترويج لهذا العقار أو ذاك في الأسواق الخارجية. أولا وقبل كل شيء، نحن نسعى إلى تطعيم المواطنين في بلادنا".

وتابع:"لكن رغم ذلك، نحن على استعداد لتقديم المساعدة، وليس فقط فيما يتعلق باللقاحات الجاهزة للاستخدام، بل وفي تقديم التكنولوجيات اللازمة لإنتاجها".

وأردف تشيجوف : "طبعا طاقة مصانع الأدوية في روسيا، كما في البلدان الأخرى، ليست بدون حدود، ولا يمكن لأية دولة إنتاج لقاح للعالم بأسره. لذلك، نعرض على الدول المعنية كميات تجريبية من اللقاح. يمكنهم اختبارها، كما يحلو لهم، وفي حال نالت رغبتهم فيمكننا الاتفاق على تنظيم إنتاج لديهم".
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