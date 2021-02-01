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توك شو

تصريحات وزير النقل أمام النواب حول تقدم مصر 90 مركزا عالميا في جودة الطرق.. يتصدر نشرة صباح البلد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:20 ص
نشرة صباح البلد
نشرة صباح البلد
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الاثنين.

صدى البلد: 
السيسي: أى عمل يمس حق مصر فى مياه النيل مرفوض ومصر لم تدخر جهدًا في دعم أشقائها الأفارقة

بوابة الأهرام:
مدبولى: مصر نظمت مونديال اليد ينجح فى وقت لا تزال جائحة "كورونا" تقيد العالم

بوابة أخبار اليوم:
33 ساعة لم تهدأ نيران مخزن الأحذية بكرداسة وتحذير من الإطفاء بالمياه

بوابة الشروق: 
مصر للطيران تخفيض 50% أسعار التذاكر الدولية.

مصراوي
الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و53 حالة وفاة 

اليوم السابع: 
وزير النقل أمام النواب: مصر تقدمت 90 مركزًا فى الترتيب العالمى لجودة الطرق
التعليم تعلن فتح التقدم لمدارس البكالوريا من اليوم حتى 28 فبراير

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