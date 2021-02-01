تصريحات وزير النقل أمام النواب حول تقدم مصر 90 مركزا عالميا في جودة الطرق.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف اليومية، والتى صدرت اليوم، الاثنين.
صدى البلد:
السيسي: أى عمل يمس حق مصر فى مياه النيل مرفوض ومصر لم تدخر جهدًا في دعم أشقائها الأفارقة
بوابة الأهرام:
مدبولى: مصر نظمت مونديال اليد ينجح فى وقت لا تزال جائحة "كورونا" تقيد العالم
بوابة أخبار اليوم:
33 ساعة لم تهدأ نيران مخزن الأحذية بكرداسة وتحذير من الإطفاء بالمياه
بوابة الشروق:
مصر للطيران تخفيض 50% أسعار التذاكر الدولية.
مصراوي:
الصحة: تسجيل 533 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و53 حالة وفاة
اليوم السابع:
وزير النقل أمام النواب: مصر تقدمت 90 مركزًا فى الترتيب العالمى لجودة الطرق
التعليم تعلن فتح التقدم لمدارس البكالوريا من اليوم حتى 28 فبراير