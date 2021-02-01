مع تمديد الإغلاق.. إسرائيل تسجل 5140 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".





ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، سجلت الوزارة 5140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وأضافت الوزارة أنه حتى صباح اليوم الإثنين، تم نقل 1140 مصابًا بفيروس كورونا إلى المستشفى في حالة خطيرة، من بينهم 315 شخصًا يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي.





وكانت الحكومة الإسرائيلية، أعلنت في وقت متأخر من مساء الأحد، تمديد الإغلاق العام حتى السادسة صباحا من الجمعة المقبل، بعد ما صادق الكنيست في وقت سابق على رفع غرامات مخالفة تعليمات كورونا.





وتوصل الليكود و"كاحول لافان" إلى تفاهمات في الدقيقة الأخيرة قبل انتهاء الإغلاق ليل الأحد - الإثنين.





وقال رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، في بداية الجلسة إنه يجب "منع التجمهرات في كل المجتمعات"، رافضًا حصر الانتقادات تجاه الحريديّين فقط.