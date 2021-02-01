مستشفى النجوم.. تطورات الحالة الصحية للفنانين.. وهذا سبب أزمة كريم محمود عبد العزيز

تعرض عدد من النجوم فى الأيام الأخيرة إلى وعكات صحية مختلفة، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع بجانب بعض النجوم الذين يعانون من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وفى التقرير التالى نرصد أبرز النجوم الذين تعرضوا إلى الإصابة بأمراض مختلفة.









حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على أن يطمئن الجمهور على حالة الفنان كريم شقيقه.





قال محمد من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك": "شكرا لكل اللي حاول يتصل للإطمئنان على كريم واسف اني مش عارف ارد على كل اتصالات ورسايل حضراتكم الحمد لله كريم بخير، أزمة صدرية تنفسية شديدة شوية الحمد لله على كل حال".





يذكر أن نشر الفنان والمنتج محمد عبد العزيز، صورة لشقيقه كريم محمود عبدالعزيز، على سرير المرض عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، معلقًا عليها «الحمد لله على كل حال».





وكان الفنان كريم محمود عبدالعزيز تعرض لأزمة صحية، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.





وتدهورت الحالة الصحية للفنان عادل الفار، حيث تم نقله للرعاية المركزة.

وكان الفنان عادل الفار، قد حل ضيفًا على برنامج "القاهرة اليوم"، الذي يقدمه الفنان إدوارد.

قال عادل الفار أثناء اللقاء: "الأول كان الكل بيسأل عليا لكن دلوقتي محدش بيسأل عليا .. حسيت إن الوسط ده غدار .. لما كبرت الدنيا مبقتش حلوة، وبقولهم لازم يبقى فيه ود وحب وتواصل ونسأل على بعض ولو حد عنده مشكلة نحالهاله".

يذكر أن بداية التحاق عادل الفار بالمجال الفني جاءت بالصدفة عن طريق صديق له دعاه لحضور حفل زفاف، وطلب منه عرض مونولوج خاص به أمام الحاضرين، وكان في ذلك الوقت لا يزال في مرحلة الثانوية العامة.



