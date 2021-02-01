برلماني: 3000 قتيل و15 ألف مصاب على طريق أسيوط ديروط منذ 2017

قال النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، إن وزير النقل كامل الوزير أشادت بمجهوداته كل فئات الشعب والكل يعلم جهده الواضح ودوره فى الموقع العالمي لمصر الذى تقدم حوالى 90 مركزا فى سلامة وجودة الطرق.





وأضاف النائب إبراهيم نظير، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه قام بمناقشة بعض المواضيع التى تخص الصعيد بصفة عامة وفى نفس الوقت مناقشة مشكلة التى تواجه الطريق الذي يصل من أسيوط إلى ديروط.





وتابع عضو مجلس النواب، أن الطريق من أسيوط إلى ديروط حوالى 56 كيلو، منوهًا إلى أن عدد الوفيات على هذا الطريق فقط تعدت من 2017 حتى تاريخه حوالي 3000 حالة.



