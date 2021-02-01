"الحرية المصري": السيسي استطاع خلق رأي عام دولي متزن منذ أن تولى المسئولية

وجه المهندس ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصري، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ تقديرًا للجهود المبذولة خلال السنوات الماضية وحتى هذه اللحظة في إدارة كل الملفات الداخلية والخارجية خلال زمن قياسي في بناء دولة عصرية حديثة يشار لها بين الدول المتقدمة.





وأكد محمود، خلال البيان الصادر عنه، أن هناك بعض الملفات الخارجية كان يصعب على أي شخص أن يتحدث فيها إلا الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استطاع الرئيس أن يخلق رأيا عاما دوليا متوازنا في المنطقة بأكملها في كل القضايا التي تخص الأمن القومي المصري، وكذلك القضية الفلسطينية والقضية السورية وغيرها من القضايا التي تهم الرأي العام المصري والعربي.





وعاهد الرئيس الجديد لحزب الحرية المصري، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يقف حزب الحرية المصري بكافة قياداته وكوادره وأعضاؤه خلف القيادة الرشيدة للرئيس السيسي، داعمين جميع القرارات والإجراءات التي تحقق التنمية والأمن والاستقرار للشعب المصري.