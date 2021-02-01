ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المرصد السوري: القوات التركية تقصف الطريق الدولي شمالي الرقة

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:38 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالأسلحة الثقيلة، قرية معلق واستراحة صقر وطريق M4 الدولي بريف عين عيسى شمالي الرقة.

وأضاف المرصد أنه رصد على صعيد آخر، اليوم، وصول 8 حافلات لقوات النظام السوري وعلى متنها عشرات الجنود إلى اللواء 93 في عين عيسى.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد، مساء أمس، محاولة تسلل للفصائل الموالية لتركيا إلى مواقع "قسد" على محاور قرية معلق بريف عين عيسى.

وجاء ذلك تزامنا مع قصف بري تنفذه الفصائل الموالية لتركيا على قرى معلق والخالدية واستراحة صقر بريف عين عيسى شمالي الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ووثّق المرصد السوري إصابة مدني بجراح، عقب استهدافه بنيران القوات التركية عند المحور الشرقي لمنطقة عين عيسى، شمالي الرقة، حيث كان المواطن متوجها لتل تمر تزامنا مع مرور رتل عسكري من المنطقة.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

قصف واعتقال وتنقيب عن آثار.. تركيا تواصل انتهاكاتها في سوريا

المرصد: تجدد القصف الصاروخي للقوات التركية وفصائل موالية على مناطق بريف عين عيسى

المرصد السوري: تركيا تنشئ قاعدة عسكرية في عين عيسى

سوريا.. تجدد القصف التركي على مخيم عين عيسى في الرقة

قوات تركية ومليشياتها الإرهابية تقصف قرى بريف الرقة الشمالي في سوريا

خسائر تركيا تتواصل في سوريا.. مقتل 3 عناصر من الميليشيات الموالية لها

ترشيحاتنا

أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري يشعلان السوشيال ميديا في أحدث ظهور

أدعية في جوف الليل.. اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك

على خلفية قضية نافالني.. طلب خاص من فرنسا لـ ألمانيا

مفاجأة في عيار 21.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 1-2-2021

وزارة الصحة الفلسطينية تنفي تلقيها لقاح كورونا من إسرائيل

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور