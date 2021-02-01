بدء صرف معاشات شهر فبراير للمستحقين

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، صرف معاشات فبراير ل 10 ملايين و500 ألف مواطن، حيث سيتم الصرف اليوم لشريحة الأولى البالغ عدددها نحو 2 مليون و400 ألف مواطن .





وتتابع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية جميع منافذ الصرف وذلك لاستقبال المستحقين وفي إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم ومواجهة فيروس كورونا المستجد.



