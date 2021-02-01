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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تقرر تطعيم الأجانب المقيمين ضد فيروس كورونا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:58 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية، اليوم /الاثنين/ أنها قررت إعطاء لقاح فيروس كورونا المستجد للأجانب أيضا، والذين يقيمون في كوريا الجنوبية لفترة طويلة ويشتركون في نظام التأمين الصحي الوطني.

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية أن الأجانب العاملين في المجال الطبي ، والمقيمين في مرافق التمريض مثلهم مثل المواطنين الكوريين على اللقاح أولا،وبالنسبة للسياح والعمال الموسميين وغيرهم من الأجانب المقيمين لفترة قصيرة، فإن الحكومة ستقرر ما إذا كانت ستعطي اللقاح لهم أم لا حسب الحاجة على أساس مبدأ حماية صحة الناس.

وقال مسؤول بوزارة العدل الكورية الجنوبية إنه ليست هناك أي خطط في هذا العام لجلب العمال الموسميين ، الذين لم يأتوا في العام الماضي بسبب "كوفيد-19"، مضيفا أنه في حال دخول العمال الموسميين، فسوف تقرر الحكومة ما إذا كانت ستعطي اللقاح لهم أم لا بعد التشاور مع السلطات ذات الصلة.

أما بالنسبة لحوالي 200 ألف عامل أجنبي، دخلوا كوريا الجنوبية بموجب نظام تصريح العمل الذي تديره وزارة العمل، فإنهم يقيمون في كوريا الجنوبية لفترة تصل إلى أربع سنوات وعشرة أشهر، ويشتركون في نظام التأمين الصحي الوطني، لهذا السبب فإنهم سيستفيدون من حملة التلقيح مجانيا.
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