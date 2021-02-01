ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

أردوغان يواصل عدوانه.. قصف صاروخي تركي على ريف حلب بسوريا

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:33 ص
قصف صاروخي تركي على
قصف صاروخي تركي على سوريا
Advertisements
شيماء مصطفى
يواصل النظام التركي اعتداءاته على سوريا، حيث قصفت قواته من قواعدها العسكرية إحدى المناطق بريف حلب الشرقي بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. 

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه رصد قصفًا صاروخيًا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها والمتمركزة في منطقة السكرية بريف حلب الشرقي.

وأضاف المرصد في بيان له اليوم الاثنين، أن القصف التركي استهدف قرية الحوتة الخاضعة لسيطرة قوات جبهة الأكراد ليل الأحد-الاثنين، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد في 13 يناير الماضي، استمرار المناوشات والقصف بين القوات التركية والفصائل الموالية لها من جانب، وقوات “مجلس منبج العسكري ومجلس الباب العسكري” من جانب آخر.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

المرصد: تجدد القصف الصاروخي للقوات التركية وفصائل موالية على مناطق بريف عين عيسى

المرصد السوري: تركيا تنشئ قاعدة عسكرية في عين عيسى

اغتيال قيادي بالقوات الموالية لتركيا في ريف الرقة بسوريا

بعد قصف تركي عنيف .. الهدوء الحذر يسيطر على ريف الحسكة السورية

هجوم مسلح على نقطة عسكرية تركية شمال سوريا

مناطق انتشار الأكراد.. قصف تركي جديد على ريف حلب بسوريا

ترشيحاتنا

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم.. الحضري يحيي ذكرى شهداء جماهير الأهلي ببورسعيد

أول صور من ميانمار عقب استيلاء الجيش على السلطة

تعرف على آخر كلمة قالها محمد الصغير قبل وفاته

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو

اليوم.. أول أيام تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي لشهر فبراير.. كافة الطرق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور