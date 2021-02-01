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برلمان

برلمانية تطالب وزير التنمية المحلية بدعم المشروعات الصغيرة والحرف في الصعيد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:50 ص
النائبة عبلة الهوارى
النائبة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان
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معتز الخصوصى
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن جهاز تنمية المشروعات فى الصعيد لا يقوم بدعم المشروعات كثيفة العمالة ، كما أنه لا يدعم في الوقت نفسه المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر. 

وأشارت الهوارى في بيان، الأحد، إلى أنها وجهت كلمة للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أثناء عرض بيانه في الجلسة العامة لمجلس النواب بشأن إهمال جهاز تنمية الصعيد للقيام بدوره في دعم المشروعات بمحافظات الصعيد. 

وأوضحت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن وزير التنمية المحلية تحدث أثناء كلمته فى الجلسة العامة للبرلمان عن تخصيص 56 مليار جنيه لدعم المشروعات فى محافظات الصعيد ، مؤكدة أنها لا ترى أى دعم للمشروعات كثيفة العمالة أو حتى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت أن محافظات الصعيد لديها من المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية ، والتى يرفض أصحابها تركها خوفا من اندثار هذه الحرف اليدوية ، مشيرة إلى أن أصحاب الحرف اليدوية لا يلاقوا الدعم من توفير مستلزمات إنتاج أو تسويق حتى تنمو هذه المشروعات.

وطالبت عضو مجلس النواب وزير التنمية المحلية بضرورة دعم المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية في الصعيد من خلال منحهم قروض وتوفير مستلزمات إنتاج لهم وتسويق منتجاتهم ، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفير منافذ بيع لتسويق منتجاتهم.
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