ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد ترخيص استخدامه.. وصول 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا للكويت

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:44 ص
لقاح استرازينيكا
لقاح استرازينيكا
Advertisements
شيماء مصطفى
وصلت، اليوم الاثنين، 200 ألف جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى مطار الكويت، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أول أمس، ترخيص استخدام الطوارئ للقاح أسترازينيكا؛ وذلك بعد حصوله على الاعتمادات الدولية الصحية. 

وكان مسؤولون صحيون كشفوا لـصحيفة "القبس" في وقت سابق، أن أولى الكميات المحددة ستكون 200 ألف جرعة، وتليها دفعات متلاحقة تصل إلى 800 ألف جرعة، تكفي 400 ألف شخص، نهاية فبراير أو أول مارس المقبلين، وفق مستجدات الأوضاع الخاصة بزيادة الطلب على الشركات المصنّعة. 

وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د.عبدالله البدر أن ترخيص استخدام الطوارئ للقاح، الذي يجري تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند، بترخيص من شركة أسترازينيكا العالمية، جاء بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم. 

وأشار إلى أن هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية MHRA، وأن مصنع سيروم للأمصال معتمد من منظمة الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الهند: تطعيم 300 مليون شخص ضد كورونا بحلول أغسطس 2021

الكويت تكشف شرطها لدخول لقاحات كورونا

الكويت ترخص الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر» ضد كورونا

لا وفيات.. الكويت تسجل تراجعاً كبيراً في إصابات كورونا اليومية

الكشف عن موعد وصول أولى دفعات لقاح فايزر إلى الكويت

أولى دفعات لقاح فايزر تصل الكويت نهاية ديسمبر.. أمريكا تبدأ اليوم أصعب مشروع لتوزيع لقاح كورونا.. أبرز عناوين الصحف الكويتية اليوم

ترشيحاتنا

خاصية فى واتسآب تسرق باقة الإنترنت.. وإليك كيفية إلغاؤها

أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري يشعلان السوشيال ميديا في أحدث ظهور

الملعقة السحرية قبل النوم تحارب 6 أمراض.. تعرفي عليها

رغم خسارته السوبر السعودي.. الهلال يتطلع لإسعاد جماهيره بالتتويج ببطولتين

يبتسم ألما .. موقف محرج لعريس في حفل زفافه بعد معانقة العروس لطليقها .. صور

الجوزاء الأوفر حظا.. توقعات الأبراج خلال شهر فبراير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور