بعد ترخيص استخدامه.. وصول 200 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا للكويت

وصلت، اليوم الاثنين، 200 ألف جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19"، إلى مطار الكويت، وفقًا لما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.





وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت أول أمس، ترخيص استخدام الطوارئ للقاح أسترازينيكا؛ وذلك بعد حصوله على الاعتمادات الدولية الصحية.





وكان مسؤولون صحيون كشفوا لـصحيفة "القبس" في وقت سابق، أن أولى الكميات المحددة ستكون 200 ألف جرعة، وتليها دفعات متلاحقة تصل إلى 800 ألف جرعة، تكفي 400 ألف شخص، نهاية فبراير أو أول مارس المقبلين، وفق مستجدات الأوضاع الخاصة بزيادة الطلب على الشركات المصنّعة.





وأكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة د.عبدالله البدر أن ترخيص استخدام الطوارئ للقاح، الذي يجري تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند، بترخيص من شركة أسترازينيكا العالمية، جاء بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.





وأشار إلى أن هذا اللقاح حصل على اعتماد من هيئة الدواء الأوروبية والوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية والمنتجات الصحية MHRA، وأن مصنع سيروم للأمصال معتمد من منظمة الصحة العالمية.