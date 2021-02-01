ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

يجب احترام إرادة الشعب .. الأمم المتحدة تدين بشدة انقلاب ميانمار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، وذلك بعد ساعات من سيطرة الجيش على البلاد وفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن إدانته لاحتجاز أونج سان سوتشي مستشارة الدولة في ميانمار، والرئيس يو وين مينت وغيرهما من القادة السياسيين عشية انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.

وقال البيان ، إن الانتخابات العامة التي جرت يوم الثامن من نوفمبر، تمنح "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية تفويضا قويا بما يعكس الإرادة الواضحة لشعب ميانمار بشأن مواصلة التقدم في مسار الإصلاح الديمقراطي الذي تم إنجازه بصعوبة".

وحث الأمين العام للأمم المتحدة القيادة العسكرية على احترام إرادة شعب ميانمار والامتثال للمعايير الديمقراطية، وحل أي خلافات عبر الحوار السياسي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول صور من ميانمار عقب استيلاء الجيش على السلطة

الهند تحث ميانمار على التمسك بسيادة القانون والعملية الديمقراطية

الأمين العام للأمم المتحدة يدين بشدة اعتقال القادة المدنيين في ميانمار

بعد الاستيلاء على السلطة.. الحزب الحاكم في ميانمار يدعو المواطنين للاحتجاج ضد الجيش

ترشيحاتنا

خالد الغندور: الزمالك يقيد 6 لاعبين جدد بقائمة الفريق الأفريقية.. شاهد

فوبيا وقلق دائم.. امرأة تكتشف مفاجأة مخيفة في خزانة ملابسها.. شاهد

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

تنبيه عاجل من السفارة السعودية في أمريكا إلى رعاياها

زوجة تتهم: زوجي قدمني قربانا للجن .. فيديو

ببلاش.. حالات استبدال عداد الكهرباء بآخر مسبق الدفع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارات سكودا تعمل بالغاز الطبيعي قريبا في مصر اوكتافيا جي تك octavia g tec

أصيبا بالعدوى بفارق أيام والنهاية مؤلمة.. كورونا يسرق فرحة عروس قبل حفل زفافها

بعد 80 عامًا على أطول زواج.. عجوزان يخططان للقيام بحفل زفاف.. صور