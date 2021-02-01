يجب احترام إرادة الشعب .. الأمم المتحدة تدين بشدة انقلاب ميانمار

علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، على استيلاء الجيش على السلطة في ميانمار، وذلك بعد ساعات من سيطرة الجيش على البلاد وفرض حالة الطوارئ لمدة عام واحد.





وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن إدانته لاحتجاز أونج سان سوتشي مستشارة الدولة في ميانمار، والرئيس يو وين مينت وغيرهما من القادة السياسيين عشية انعقاد الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد.





وقال البيان ، إن الانتخابات العامة التي جرت يوم الثامن من نوفمبر، تمنح "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية تفويضا قويا بما يعكس الإرادة الواضحة لشعب ميانمار بشأن مواصلة التقدم في مسار الإصلاح الديمقراطي الذي تم إنجازه بصعوبة".



