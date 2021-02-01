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خبير اقتصادي: مصر تجاوزت العديد من الأزمات بفضل تنوع مواردها الاقتصادية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 09:58 ص
محمد نجم
محمد نجم
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ريهام فيكتور
قال محمد نجم، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن اقتصاد مصر متنوع ولا يعتمد على مصدر دخل معين بشكل أساسي، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الدول تعتمد بشكل أساسي على النفط فى مصدر الدخل ودول أخرى على الغاز الطبيعى وأخرى على الخشب أو السياحة.

وأضاف محمد نجم، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن هناك العديد من الدول التى تعتمد على مورد واحد فى اقتصادها، مشيرا إلى أن تنوع موارد الدخل في مصر ساهم في جعل اقتصادنا متماسكا وجعل مصر تتجاوز أي أزمة سريعًا.

وتابع الباحث والمحلل الاقتصادي، أن مصر تمتلك حوالى 6 موارد داخل متنوعة من تحويلات المصريين فى الخارج والصادرات المصرية والسياحة وغيرها.

وأكد الباحث والمحلل الاقتصادي، أننا نعمل فى كل القطاعات بمصر بالصناعة والزراعة والخدمات والنقل وحتى فى التطبيقات الذكية، ومتفوقين في العديد من المجالات، مشيرًا إلى أن مصر تجاوزت العدد من الأزمات ومن بينها أزمة كورونا بفضل تنوع الاقتصاد.
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