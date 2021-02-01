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الري توضح الاشتراطات الجديدة لاستخدام المياه غير المتجددة للحفاظ عليها

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:02 ص
المياه غير المتجددة
المياه غير المتجددة
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هاجر إبراهيم
كشف المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، جهود الوزارة في الاستفادة من المياه والاشتراطات الجديدة لاستخدام المياه غير المتجددة للحفاظ عليها. 

وقال "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، إن المياه تنقسم لنوعين متجددة وغير متجددة، موضحًا أن المياه المتجددة هي كمية معينة تتوافر خلال فترة معينة ومن الممكن أن تتجدد خلال فترة أخرى، مثل مياه نهر النيل ومياه الأمطار، بعكس المياه غير المتجددة، والتي ليس لها مصدر للتجديد، وبالتالي تكون بكمية ثابتة. 

وتابع أن المياه المتجددة تكون في الصحراء ولا يوجد كمية مطر تغذيها، وبالتالي لا يوجد تغذية ترجع تلك المياه فى حالة سحبها، لافتا إلى ان الدراسة التي أقامتها الحكومة هدفها تحديد كمية المياه وأماكن تواجدها وعمقها، بحيث يتم اتخاذ قرار، كما أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من الدراسة وجارٍ استكمال مرحلة أخرى. 

وأكد أن الوزارة وضعت اشتراطات لأي شخص سيقوم باستخدام المياه غير المتجددة، ومنها تحديد عدد ساعات سحبها، حيث إن أي تجاوز يؤثر على كميتها وعلى نوعيتها، متابعًا أنه في المرحلة الثانية سيجري استكمال ما تم عمله بالمرحلة الأولى ولكن فى مناطق أخرى.

وأشار إلى أن المناطق التي تم استكشافها تكون إما واعدة بالمياه أو غير واعدة ولا تصلح لسحب المياه منها، مضيفًا أنه لا يوجد علاقة بذلك المشروع بمشروع تبطين الترع، ولكن الاثنين في إطار منظومة متكاملة. 
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