اللي جاي كوميدي.. حسام داغر يكشف تفاصيل أعماله الفنية الأخيرة

قال الفنان حسام داغر، إن الجمهور يرى الفنان كما عرفه في اول مرة، ولذلك يرتبط اسمه اما بالاكشن او الكوميديا او اي تصنيف اخر على حسب اول عمل له، لافتا الي انه عندما بدأ تمثيل صنفه المخرجون في الكوميدي اكثر، معقبا: "بس انا طول الوقت بحاول اثبت لنفسي وللناس ان قماشتي اوسع شوية واقدر اعمل حاجات اكتر"، موضحا انه قام بعمل ذلك من خلال الدراسة مع خالد جلال في مركز الابداع الفني، ثم سافر الي امريكا لدراسة السينما والمسرح.





وتابع حسام داغر، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه حرص على ان يقدم في عمله مع خالد جلال نوعا مختلفا عليه في مسرحية "قهوة سادة"، وكان مشهدا تراجيديا وميلو درامي، وكان الهدف ان يظهر قدراته التمثيلية وان لا ينحصر في ادوار معينة.





واوضح انه بعد مسرحية "قهوة سادة" عرض عليه الكثير من الاعمال المختلفة والمتنوعة والتي قام بالمشاركة فيها ومنها "خرم ابرة" و "وعد" و "ابن حلال" و"النهاية" و"زلزال"، وذكر مازحا: "انا بقى بيتعرض عليا تراجيدي اكتر من الكوميدي، وبالعكس وحشني الكوميدي اوي"، "اللي جاي كوميدي" وهذا في حديثه عن اعماله القادمة.



