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توك شو

جعلتها فنانة.. شاهد| فاطيمة سعيد تكتشف موهبتها في تزيين البلكونات

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:40 ص
فاطيمة سعيد
فاطيمة سعيد
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نورهان رأفت
قالت فاطيمة سعيد ، صاحبة موهبة تزيين البلكونات ، إن أزمة كورونا تسببت في جعلها تشعر بالملل والإكتئاب ، وفعلت خلالها أكثر من نشاط ، حتى اتجهت إلى شراء الزرع والاعتناء به ، في بلكونتها الخاصة .

وأضافت فاطمية سعيد ، عبر "زووم"  ، لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على القناة الأولى ، أنها تشتري هذا الزرع ، وتقوم بالاعتناء به ، موضحة أن زرعة الصبار من الزرع الجميل ، ولا يسبب أية طاقة سلبية .

وأشارت إلى أن أختها خريجة كلية الفنون الجميلة ، وهي تساعدها في الرسم على حويات الزرع ، وكتابة عبارات لها طاقة إيجابية .

ولفتت إلى أن الورد البلدي ، من أنواع الزرع التي يحتاج لمساحات كبيرة ، ولا يمكن وضعها على المكاتب ، متابعة أن الصفحة الخاصة بها على السوشيل ميديا ، حظت رواجا كبيرا وطلبا واسعا .
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