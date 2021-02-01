جعلتها فنانة.. شاهد| فاطيمة سعيد تكتشف موهبتها في تزيين البلكونات

قالت فاطيمة سعيد ، صاحبة موهبة تزيين البلكونات ، إن أزمة كورونا تسببت في جعلها تشعر بالملل والإكتئاب ، وفعلت خلالها أكثر من نشاط ، حتى اتجهت إلى شراء الزرع والاعتناء به ، في بلكونتها الخاصة .





وأضافت فاطمية سعيد ، عبر "زووم" ، لـ برنامج "صباح الخير يامصر" ، المذاع على القناة الأولى ، أنها تشتري هذا الزرع ، وتقوم بالاعتناء به ، موضحة أن زرعة الصبار من الزرع الجميل ، ولا يسبب أية طاقة سلبية .





وأشارت إلى أن أختها خريجة كلية الفنون الجميلة ، وهي تساعدها في الرسم على حويات الزرع ، وكتابة عبارات لها طاقة إيجابية .





ولفتت إلى أن الورد البلدي ، من أنواع الزرع التي يحتاج لمساحات كبيرة ، ولا يمكن وضعها على المكاتب ، متابعة أن الصفحة الخاصة بها على السوشيل ميديا ، حظت رواجا كبيرا وطلبا واسعا .