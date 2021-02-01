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خبير: مصر تمتلك اقتصادا متنوعا قادرا على مواجهة التحديات.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:19 ص
الباحث والمحلل الاقتصادي
الباحث والمحلل الاقتصادي
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ريهام فيكتور
قال محمد نجم ، الباحث والمحلل الاقتصادي ، إنه على الرغم من وجود تباطؤ بحركة التجارة العالمية  إلا أن قناة السويس صمدت في عام 2020 ، وهو أنجاز يذكر لهيئة القناة وإدارتها وعمل عروض تسويقية للعبور من هذا الخط الملاحي المهم .

وأضاف محمد نجم ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أننا نمتلك اقتصاد متنوع وسوق استهلاكي كبير وهو ما ما يعزز من قدرة الاقتصاد المصرى على الصمود أمام أى أزمة .

وأشار الباحث والمحلل الاقتصادى ، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليست ممر ملاحى فقط وإنما هناك مصانع داخل المنطقة الاقتصادية تأخذ الحوافز المغرية من هناك .

وتابع  الباحث والمحلل الاقتصادي ، أن هناك حوالة 6 موانئ داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، مشيرا إلى أن قناة السويس موضوعها اكثر من انها ممر ملاحى ، وبالتالي فهو مشروع تصدير وتصنيع ومنطقة لوجستية وبدأنا نجذب المناطق الصناعية الصينية والروسية والفرنسية وغيرها .

واكد  الباحث والمحلل الاقتصادي ، أنه ليس من الشرط ان تنعكس كل المشاريع على كل الناس فى نفس الوقت ، منوهًا إلى أن ذلك يستلزم وقتًا طويلًا  .
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