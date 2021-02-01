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كله أون لاين.. التعليم تبحث تدريب الطلاب على تنمية الابتكار

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:25 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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هاجر إبراهيم
تحدث الدكتور فاروق فهمى، الخبير التعليمي، عن بحث وزارة التربية والتعليم  لتفعيل مبادرة خاصة بتدريب الطلاب على تنمية الإبتكار، قائلا: إن التعلم عن بعد له أساليب كثيرة ومنها التعلم بالإبتكار، أى أن يكون الطالب أمامه مجموعة من الأنشطة والمعلم يطلب منه أن يساهم فى تلك الانشطة بطريقة مبتكرة.

وأضاف "فاروق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن التعلم عن بعد يعد إتجاها واحدا وهو إتجاه المعلم، حيث أنه لا يمكن أن يكون تعلم مستقبلي يغنى عن المدرسة ودور المعلم، موضحا أن تلك المبادرة ستخلق نوع من الحوار بين المعلم والطالب وخلق تفاعل بينهم.

وتابع أن المعلم دوره فى تلك المبادرة هو المرشد والموجه، حيث إنه يعطى مجموعة من الأفكار ويطلب من الطلاب وضع لها حلول مبتكرة، لافتا إلى أن الحوار بها يكون على مستوى أعلى من معلومة محددة، ومن هنا لن يكون كل طالب مثل الأخر.

وأكد أن جميع الأفكار التى يضعها الطلاب تخلق نوع من التواصل بين المعلم والطالب، متابعا أن هناك نوع من الإرتقاء بمستوى العليم فى مصر الأن، حيث أن الطالب يضع نفسه فى دور الإستقصاء والبدء فى رؤية وبحث أفضل الحلول التى لديه، وكل ذلك عن بعد.

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