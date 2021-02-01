فتح ميناء رفح البري أمام الفلسطينيين العالقين في مصر

يبدأ اليوم الاثنين ، إعادة فتح ميناء رفح البري علي الحدود الشرقية لمصر مع قطاع غزه بمحافظة شمال سيناء ، «استثنائيًا» في كلا الاتجاهين أمام المسافرين الفلسطينيين، وذلك بعد إغلاقه لعدة اسابيع ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد مفيدا 19.





وقالت المصادر داخل ميناء رفح البري، أنه سيتم تشغيل ميناء رفح البري ، لمدة 4 أيام متتالية اعتبارا من اليوم الاثنين وحتي يوم الخميس القادم ، لعودة الفلسطينيين العالقين داخل الأراضي المصرية من المرضى ومرافقيهم الذين أتموا رحلات العلاج ،والطلبة الدارسين في الجامعات المصرية ، وأصحاب الأعمال في مصر والدول العربية ،وكذلك القائمين برحلات علاج في المستشفيات والمراكز الطبية في مختلف محافظات مصر .





حيث استعدت الاجهزة المعنية العاملة داخل الميناء لاستقبال المسافرين، وذلك توفير أطقم عمل لسرعة إنهاء إجراءات العبور من والي قطاع غزة خاصة الجوازات والجمارك والحجر الصحي والفرق الطبية للكشف علي المسافرين للتاكد من عدم وجود أي حالات اصابه او اشتباه بفيروس كورونا المستجد .





وقد بدأت أطقم العمل داخل صالات السفر والوصول، في استقبال المسافرين اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا وحتي الخامسة مساء كل يوم حتي يوم الخميس القادم.والذين يتم نقلهم الاتوبيسات تابعة لشرق الدلتا حتي بوابات ميناء رفح





ومن جانبه، أكد محافظ شمال سيناء اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أن الفريق الطبية التابعة لمديرية الصحة تقوم باجراء فحص للمسافرين الفلسطينيين القادمين عند مدخل المحافظة الغربي بمنطقة بالوظة من خلال الفرق الطبية من إدارة الطب الوقائي بالمديرية وإدارة بئر العبد الصحية ، الي جانب توقيع الكشف الطبي عليهم مرة ثانية بمعبر رفح البري.





بدوره قال الدكتور طارق محمد كامل شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة شمال سيناء ،أنه يتم فحص الفلسطينيين القادمين بمدخل المحافظة من جهة الغرب بمنطقة بالوظة من خلال الفرق الطبية التي تضم عناصر من إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة وإدارة بئر العبد الصحية ، الي جانب توقيع الكشف الطبي عليهم مرة ثانية اثناء عبور ميناء رفح البري .





مشيرا الي انه تم تزويد المعبر بعدد من الكواشف الحرارية للكشف عن المسافرين للتاكد من عدم وجود أي إصابات بينهم بفيروس كورونا علي جميع العائدين من الفلسطينين داخل صالات السفر والوصول داخل الميناء، الي جانب تزويد الميناء بفرق طبية مدربة علي اعلي مستوي لمتابعة ورصد الحالات والمتابعة المستمرة من خلال إدارة الطب الوقائي في مديرية الصحة





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