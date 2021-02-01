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مدير الحماية المدنية السابق يكشف السبب وراء أصوات الانفجار بعقار فيصل

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:17 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء ممدوح عبد القادر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة سابقًا، إنه تم الانتهاء من عمليات الاطفاء بعقار فيصل الذى نشب فيه الحريق ، وجار الآن أعمال التبريد لكى لا يتجدد الاشتعال، أو يمتد إلى عقار مجاور.

وأضاف عبد القادر ، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أنه من الواضح أن هذا العقار لم يكن به اى نوع من أنواع الحماية المدنية ، ولا سلم هروب ولا مطفأة حريق، مشيرًا إلى أن الحريق نشب فى مخزن مصنع للأحذية وامتد لبقية العقار.

وتابع أن المخزن به مواد كيماوية سريعة الاشتعال وقابلة للانفجار، حيث تبين انه كان يوجد به : كلا، وغراء، ومواد أخرى يتم استخدامها فى صناعة الأحذية"، منوهًا أنه بالفعل تم حدوث أكثر من انفجار بالأمس، مشددًا انه فى حالة وجود مخزن أو مصنع أحذية مخالف يجب على سكان العقار الابلاغ فى الشرطة والحى والحماية المدنية.

وأوضح أنه من أهم الاشتراطات التى يجب توافرها قبل شراء أى شقة هى التوجه إلى الحى والتيقن أن العقار غير مخالف والتصاريح كلها سليمة، كما أنه يجب التأكد من وجود سلمين فى العمارة، مؤكدًا أنه من الممنوع أن يتم تشغيل الجراج فى أى مهنة أو صناعة ولو حدث ذلك يجب الابلاغ فورًا أى جهة شرطية.

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