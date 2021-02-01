لو هتشتي في الأقصر أو أسوان.. السكة الحديد توفر 4 طرق للسفر بقطاراتها





أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل خدمة جديدة ما بين القاهرة أسوان وتعديل مواعيد وتركيب بعض القطارات علي الخطين البحري والقبلي ابتداء" من اليوم الموافق الأول فبراير 2021.





يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل المتمثلة في تحديث نظم النقل وخاصة السكة الحديد بهدف توفير سبل الراحة والأمان وتيسيرا للجمهور مما يتوافق مع رغباتهم في زيادة عدد الرحلات،و لتنشيط الحركة السياحية بمحافظات الأقصر وأسوان، خاصة خلال مواسم السفر الشتوية والصيفية.





وفي التقرير التالي نستعرض أبرز جهود السكة الحديد لتنشيط السياحة الداخلية بالأقصر وأسوان.









أولًا : قطارات الشباب





هيئة السكة الحديد، تطلق رحلات بقطارات "الشباب" إلى محافظتي الأقصر وأسوان سنويا، لتشجيع زيارة الطلبة إلى هناك بهدف التوعية بآثار بلادهم، وعادة ما تكون هذه الرحلات خلال موسم السفر الشتوي وخلال شهر يناير من كل عام.





ويقوم قطار الشباب بنحو 40 رحلة ذهابًا وعودة خلال 6 أشهر، بهدف إتاحة تعرف الشباب على المعالم السياحية والأثرية التي تتميز بها مصر عن مختلف دول العالم، بما يعزز قيم الانتماء والولاء لديهم.





ثانيًا : رحلات النوم





تطلق هيئة السكك الحديدية رحلات خاصة بالأفواج السياحية إلى محافظتي الأقصر وأسوان عبر قطارات النوم وتندرج الرحلات من القاهرة إلى أسوان، بالقطارات أرقام 86-87، 82، 83، 84، 85، حيث تتراوح سعر الكابينة المفردة من 310 إلى 800 جنيه، أما الكابينة المزدوجة من 350 إلى 550، والطفل من 270 جنيه حتى 500 جنيه.





ثالثًا : رحلات مباشرة





تسير هيئة السكة الحديد رحلات يومية مباشرة إلى مدينتي الأقصر وأسوان، وهي مدرجة بجدول التشغيل اليومي، بواقع أكثر من 40 رحلة يومية، أبرزها على قطارات (1902، 934، 978، 986، 2010، 2006،2008، 2014، 991، 983، 2007، 2015)









رابعًا : رحلات إضافية









تستعد هيئة السكة الحديد لإطلاق ثماني رحلات جديدة "مكيفة وعادية" تحقيقا لتشجيع السياحة بالأقصر وأسوان.

تضم قطارين مكيفين رقمى 1936 و1937 القاهرة ـ أسوان والعكس، حيث يقوم الأول من القاهرة 6.50 مساء ليصل أسوان 6.55 صباح اليوم التالي، بينما يقوم الثاني من أسوان 3 عصرا ليصل القاهرة 3.25 عصر اليوم اليوم التالي.





وتضم الرحلات قطارين vip رقمي 2014 و2015 القاهرة ـ أسوان والعكس، ويقوم الأول من القاهرة 9 مساء ليصل أسوان 9.40 صباح اليوم التالي، فيما يقوم الثاني من أسوان 4 عصرا ليصل القاهرة 4.20 عصر اليوم التالي.

وتشمل الرحلات قطارين روسيين رقمى 1118 و1119 القاهرة ـ أسوان والعكس، إذ يقوم الأول من القاهرة 10.20 صباحا لتصل أسوان 11.5 مساء نفس اليوم، فيما يقوم من أسوان 9.20 صباحا لتصل القاهرة 9.50 مساء نفس اليوم.

وتتضمن قطارين مكيفان رقمى 1938 و1939 القاهرة ـ أسوان والعكس، حيث يقوم الأول من القاهرة 11.45 مساء لتصل أسوان 11.55 صباح اليوم التالي، فيما يقوم الثاني من أسوان 10.30 مساء لتصل القاهرة 10.45 صباح اليوم التالي.



