لمتابعة انضباط العمل..حملة للمرور على الإدارات الخدمية بكفر شكر.. صور

قامت الأجهزة المحلية التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بمتابعة انضباط العمل في كافة الإدارات الخدمية وذلك فى اطار توجيهات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.



وناشدت شركة المياه، المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.



من جانبه أعلن المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني فوري، لتحصيل فواتير إستهلاك المياه بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر أنه تم المرور علي الوحدة المحلية بأسنيت وكذالك الوحدة الصحية والجمعية الزراعية ومركز الشباب والوحدة البيطرية بقرية كفر علي شرف الدين.كما تم رصد بعض المخالفات أثناء المتابعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وذالك بإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى.وقال رئيس المركز والمدينة أن حملات المرور على كافة المصالح والإدارات الخدمية بالمركز والمدينة مستمرة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين وحسن استقبال ومعاملة أهالينا المواطنين وانهاء مصالحهم وخدماتها فى سهولة ويسر طبقا للقانون دون وساطة أومحسوبية اطلاقا.من ناحية اخرى أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية ، أنه سيتم قطع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين حتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن الانقطاع ياتى فى اطار أعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.