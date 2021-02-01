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فن

بصور ساخرة.. ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد أحمد داوود

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:07 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرصت  الفنانة ناهد السباعي علي تهنئة  الفنان أحمد داوود بعيد ميلاده .

ونشرت ناهد السباعي عبر حسابها بموقع انستجرام  صور ساخرة تجمعها بأحمد داوود من الصغر وعلقت قائلة : عيد ميلاد سعيد يا ابراهيم 

وخاض أحمد داوود ، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، وبجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، وهو تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.
 
بينما انتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبرى كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فسادهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.
بصور ساخرة.. ناهد السباعي تحتفل بعيد ميلاد أحمد داوود
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