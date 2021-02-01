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الضرائب: مليون و900 ألف ممول للمشروعات الصغيرة غير مسجلين لدى المصلحة.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:26 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال  رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب،إن عدد الممولين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المسجلين وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى 2013/2018، بلغ نحو مليون و900 ألف ممول غير مسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولذلك اصدرت الدولة قانون للحوافز الضريبية.

وأضاف مستشار رئيس مصلحة الضرائب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية " dmc"، أن القانون ينص على حوافز ضريبية لدمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي مما سيزيد من الناتج القومي، مشيرًا إلى أن الضريبة القطعية والنسبية تكون حسب فئة رجال الأعمال أو فئة المنشآة.

وتابع أن المنشآت الصغيرة لها ضريبة قطعية وهى ألف جنيه سنويًا، و2500 جنيه بمن يتعدى أعمالها 250 ألف جنيه و500 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن الممول هو من سيقوم بتقديم الاقرار الضريبي الخاص به وتقديم الضرائب فى مصلحة الضرائب.

وأوضح ان ممول المشروعات المتيسر والذى يكسب حتى مليون جنيه سنويًا ستكون الضرائب المقررة عليه أكثر قليلًا عن غيره.

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