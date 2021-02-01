الهلال الأحمر: نمتلك أول مركز إدارة عمليات على مستوى الشرق الأوسط يدار بالكامل بقوة المتطوعين

قال لطفي غيث ، مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الاحمر المصرى ، إننا نمتلك أول مركز إدارة عمليات على مستوى الشرق الاوسط يدار بالكامل بقوة المتطوعين .
وأضاف " غيث " ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن كافة العاملين فى الغرفة من المتطوعين بداية المسعفين ومستقبلى البلاغ وأصحاب عمليات التقييم ايضًا .
وأشار مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الاحمر المصرى ، إلى أن غرفة العمليات تدار من خلال 4 متطوعين كل شيفت من 8 إلى 9 ساعات حسب كمية العمل .
وتابع مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الاحمر المصرى ، أنه يتم متابعة كافة الأحداث خلال نشرات الأخبار والسوشيال ميديا بالإضافة إلى البلاغات التى تأتي بشكل مباشر .
وأكد مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الاحمر المصرى ، أن هناك مجموعة من المتطوعين بمجرد استقبال البلاغ يرسل غرفة العمليات ويتم ارسال محموعة تقييم للحادث وتوجه الإمكانيات المطلوبة نزولها للارض فورا وكل ذلك فى خلال دقائق .