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الهلال الأحمر: نمتلك أول مركز إدارة عمليات على مستوى الشرق الأوسط يدار بالكامل بقوة المتطوعين

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:39 ص
لطفي غيث
لطفي غيث
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ريهام فيكتور
قال لطفي غيث ، مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الاحمر المصرى ، إننا نمتلك أول مركز إدارة عمليات على مستوى الشرق الاوسط يدار بالكامل بقوة المتطوعين .

وأضاف " غيث " ،  خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد،  أن كافة العاملين فى الغرفة من المتطوعين بداية المسعفين ومستقبلى البلاغ وأصحاب عمليات التقييم ايضًا .

وأشار مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الاحمر المصرى ، إلى أن غرفة العمليات تدار من خلال 4 متطوعين كل شيفت من 8 إلى 9 ساعات حسب كمية العمل .

وتابع مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الاحمر المصرى ، أنه يتم متابعة كافة الأحداث خلال نشرات الأخبار والسوشيال ميديا  بالإضافة إلى البلاغات التى تأتي بشكل مباشر .

وأكد مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الاحمر المصرى ، أن هناك مجموعة من المتطوعين بمجرد استقبال البلاغ يرسل غرفة العمليات ويتم ارسال محموعة تقييم للحادث وتوجه الإمكانيات المطلوبة نزولها للارض فورا وكل ذلك فى خلال دقائق .
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