الهلال الأحمر: نمتلك أول مركز إدارة عمليات على مستوى الشرق الأوسط يدار بالكامل بقوة المتطوعين

قال لطفي غيث ، مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الاحمر المصرى ، إننا نمتلك أول مركز إدارة عمليات على مستوى الشرق الاوسط يدار بالكامل بقوة المتطوعين .





وأضاف " غيث " ، خلال حواره ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن كافة العاملين فى الغرفة من المتطوعين بداية المسعفين ومستقبلى البلاغ وأصحاب عمليات التقييم ايضًا .





وأشار مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الاحمر المصرى ، إلى أن غرفة العمليات تدار من خلال 4 متطوعين كل شيفت من 8 إلى 9 ساعات حسب كمية العمل .





وتابع مدير مركز عمليات الطوارئ بالهلال الاحمر المصرى ، أنه يتم متابعة كافة الأحداث خلال نشرات الأخبار والسوشيال ميديا بالإضافة إلى البلاغات التى تأتي بشكل مباشر .



