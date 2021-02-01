وجبة خضار فاسدة.. إصابة 6 من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف

أصيب زوج وزوجته وأطفالهم الأربعة، اليوم الأثنين، باشتباه بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة خضار فاسدة داخل منزلهم بمركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.





واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى المصابين وهم الزوج ويدعى "محمد.ع. م" 37 سنة، وزوجته "أسماء.س.ع" 34 سنة وأطفالهم الأربعة" مريم" 13 سنة، "مروة" 11 سنة، "منى" 6 سنوات، "مصطفى" 12 سنة، وجميعهم مصابون بأعراض اشتباه تسمم غذائي.



