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حوادث

وجبة خضار فاسدة.. إصابة 6 من أسرة واحدة باشتباه تسمم ببني سويف

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:51 ص
اشتباه تسمم
اشتباه تسمم
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محمد عبدالحليم
أصيب زوج وزوجته وأطفالهم الأربعة، اليوم الأثنين، باشتباه بتسمم غذائي عقب تناولهم وجبة خضار فاسدة داخل منزلهم بمركز ناصر شمال بنى سويف وتم نقلهم إلى المستشفى.

واستقبل قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى المصابين وهم الزوج ويدعى "محمد.ع. م" 37 سنة، وزوجته "أسماء.س.ع" 34 سنة وأطفالهم الأربعة" مريم" 13 سنة، "مروة" 11 سنة، "منى" 6 سنوات، "مصطفى" 12 سنة، وجميعهم مصابون بأعراض اشتباه تسمم غذائي.

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة تقديم كافة الإسعافات الأولية لهم  وتم حجز المصابين بقسمى الباطنة والأطفال تحت العلاج والملاحظة لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كل الفحوصات الطبية، وتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.
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