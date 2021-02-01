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فن

برسمة ورسالة.. شاهد كيف احتفل أبناء أحمد داوود بعيد ميلاده

الإثنين 01/فبراير/2021 - 11:06 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
حرص ادم و ميلا أبناء النجم احمد داوود علي تهنئة والدهم بعيد ميلاده بطريقتهم الخاصة .

و نشر احمد داوود رسمة ورسالة حب من أولاده  تحتوي علي :" بابي انا بحبك جدا جدا و اتمنالك احلي عيد ميلاد في العالم و انا اتمني ان التورتة بتاعتك يبقي طعمها حلو ، نحن نحبك كثيرا" .

وخاض أحمد داوود ، السباق الرمضاني الأخير 2020، بمسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني، وبجانب كل من إنجي المقدم، ورجاء الجداوي ونخبة من النجوم، وهو تأليف تامر حبيب، وإخراج أحمد شفيق.
 
بينما انتهت حلقات مسلسل "لعبة النسيان" بمفاجأة كبرى كشفت خيوط كل الأحداث بعد أن واجهت رقية عائلة الشيال وكشفت فسادهم واختارت ان تعيش حياتها في هدوء مع ابنها بعيدا عنهم.
برسمة ورسالة.. شاهد كيف احتفل أبناء أحمد داوود بعيد ميلاده
برسمة ورسالة.. شاهد كيف احتفل أبناء أحمد داوود بعيد ميلاده
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