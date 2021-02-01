إطلالة أنيقة.. نورهان منصور تتألق في أحدث ظهور لها

صورة جديدة لها عبر خاصية استوري، وذلك على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت الفنانة نورهان منصور، بإطلالة جريئة كشفت عن أنوثتها و أبرزت جمالها وأناقتها، مرتدية توب باللون البينك.

من الناحية الجمالية، اعتمدت نورهان منصور، على رفع شعرها بطريقة جذابة تتناسب مع إطلالتها، ووضعت بعض الألوان من المكياج اللامع وأحمر الشفاه باللون البينك.