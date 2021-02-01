رئيس جامعة الفيوم يهنئ وزيرة التضامن لاختيارها ضمن أهم ٧ سيدات مؤثرة في الوطن العربي

تقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، بخالص التهاني القلبية إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لاختيارها ضمن أهم (٧) سيدات مؤثرة على مستوى الوطن العربي.





قام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بمنحها جائزة "المرأة العربية" في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك على هامش إطلاق المجلس العربي للمسئولية المجتمعية النسخة الثانية من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية.







