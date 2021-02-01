رئيس جامعة الفيوم يهنئ وزيرة التضامن لاختيارها ضمن أهم ٧ سيدات مؤثرة في الوطن العربي

تقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، بخالص التهاني القلبية إلى الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك لاختيارها ضمن أهم (٧) سيدات مؤثرة على مستوى الوطن العربي.
قام المجلس العربي للمسئولية المجتمعية بمنحها جائزة "المرأة العربية" في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك على هامش إطلاق المجلس العربي للمسئولية المجتمعية النسخة الثانية من يوم المرأة العربية، تحت رعاية جامعة الدول العربية.
وشهد لدكتورر أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم ، يرافقه الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عطا يوسف رئيس شعبة التدريب العلمي والدراسات المستمرة، بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، فعاليات ورشة عمل عن أساسيات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.
يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين جامعة الفيوم، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، خلال الفترة من السبت ٢٠٢١/١/٣٠ وحتى الأحد ٢٠٢١/١/٣١ بحضور الدكتور أحمد حسني مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ، الدكتور والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية وعدد ٢٥٠ طالب وطالبة مسجلين بورشة العمل من مختلف كليات الجامعة.
حاضر خلالها ، د. محمد أبو الغار أستاذ ورئيس قسم التطبيقات الزراعية بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ، والدكتورة مني أحمد العزوني المحاضر بشعبة التدريب العلمي بالهيئة.
ورحب الدكتور أحمد جابر شديد بالحضور ، مؤكدا على حرص الجامعة لتنظيم هذه الفعاليات لتحقيق الإستفادة القصوى لأبنائه الطلاب في كافة المجالات والتي سيكون لها أثر بالغ خلال حياتهم العملية مستقبلا.