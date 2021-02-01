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تحيا مصر: تمكين 19 ألف سيدة معيلة بتمويلات تصل إلى 320 مليون جنيه.. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 10:44 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال  محمد مختار، المتحدث الرسمي باسمى صندوق تحيا مصر، إنه يتم تنفيذ أكثر من مشروع فى مواجهة ظاهرة العشوائيات، وكان له دور كبير فى بناء الأسمرات ويساهم الآن فى بناء مدن بشائر الخير، ويتم المشاركة فى بناء الوحدة السكنية والفرش، بحيث يبدأ المواطن حياة جديدة فيها.

وأضاف محمد مختار، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه يتم توحيد الجهود للوصول لكل أهالى القرى بكل محافظات الجمهورية وتم رفع كفاءة 10 آلاف منزل ونعمل على تطوير 1300 منزل جديد خلال العام الجارى، مؤكدًا أنه يتم عمل دراسة حالة للتعرف على مدى احتياج المواطنين لرفع كفاءة منزلهم.

وتابع أنه يتم تطوير القرى بالكامل وتم تدشين 9 منشآت تعليمية ومركزين شباب فى قرية طهطا، منوهًا أنه يتم تمكين المرأة المعلية وتوفير فرص عمل لها، حيث إنه تم توفير وتمويل مشروعات صغيرة لأكثر من 19 ألف سيدة بتمويل يتعدى الـ320 مليون جنيه على مستوى المحافظات المختلفة.
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