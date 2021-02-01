الصحف السعودية اليوم.. المملكة تحذر من خطورة المرحلة الحالية من كورونا.. تراجع الإصابات في مصر ووصول أول شحنة من أسترازينيكا.. إطلاق مبادرة إماراتية للتوزيع العادل للقاحات.. وانقلاب عسكري في ميانمار

السعودية.. وزير الصحة: المملكة ليست بمنأى عن الموجة الثانية

تحالف إماراتي لوجيستي لنقل ملياري جرعة من لقاحات «كوفيد ـ 19»

تركيا تكثف القصف على عين عيسى شمال سوريا

زعيمة ميانمار تحضّ الشعب على «عدم القبول بالانقلاب»

إسرائيل تضع سفاراتها في حالة استنفار أمني

البرلمان الإيراني ينتقد خطة بلينكن للعودة إلى «الاتفاق النووي»

عدو البشرية.. الإصابات 103 ملايين والوفيات 2 مليون و237 ألفًا

ترامب يختار فريقه القانوني للدفاع عنه في محاكمته المقبلة





تناولت الصحف السعودية اليوم، الاثنين، عددا من الاخبار المهمة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الِشأن المصري.





فقد أفادت صحيفة الشرق الأوسط باستقبال مصر أمس (الأحد) أولى شحنات لقاح «كوفيد - 19» الذي تنتجه شركة «استراتزينيكا» بالتعاون مع باحثي جامعة أوكسفورد، واصلت معدلات الإصابة المسجلة رسميًا تراجعها.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أول من أمس، السبت عن تراجع في عدد الحالات، مؤكدة تسجيلها 547 حالة جديدة، وكذلك خروج 493 متعافيًا من الفيروس من المستشفيات.





وبشكل إجمالي بلغ العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت الماضي، هو 165418 حالة من ضمنهم 129293 حالة تم شفاؤها، و9263 حالة وفاة.





محليا، أشارت صحيفة اليوم إلى اعلان وزارة الصحة أمس الأحد، تسجيل 261 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 274 حالة إضافية، ووفاة 3 حالات.





ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 368.074 حالة، من بينها 2126 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 362 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 359.573 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6375 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.69%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 0.57%، ونسبة الوفيات 1.73%.





أبرزت صحيفة سبق ما قاله وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة،إأن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في أعداد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة، وهو "ما يحتم علينا العمل بجدية لمواجهة ذلك".





وأعلن وزير الصحة أن عدم الالتزام سيجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع، مضيفا: "لقد رصدنا وللأسف، خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها، والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير، ولا نرغب في حدوث تفشيات مرة أخرى".





وقالت صحيفة «عكاظ» إنها علمت بصدور تعميم جديد من وزارة الشؤون الإسلامية موجه إلى عموم المسؤولين عن المساجد في الوزارة عقب رصد تساهل من البعض في ما يتعلق بالاحترازات المعتمدة داخل المساجد بشأن فايروس كورونا.





وذكرت الوزارة العموم اعتماد التعميم على الأئمة والخطباء والمؤذنين بتنفيذ الإجراءات المعتمدة للوقاية من جائحة کورونا، ومنها: إحضار السجادة الخاصة للصلاة في المسجد، وتغطية الفم والأنف بلبس الكمامة القماشية، وأن يكونوا قدوة حسنة في الالتزام بهذا الإجراء، وحث المصلين على ذلك، فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بساعة وإقفالها بعد ۳۰ دقيقة، تحديد مسافة متر ونصف بين المصلين تنفيذًا للتباعد الوقائي، الإبقاء على رفع المصاحف من المسجد، وحفظها في أماكن مناسبة،





قالت صحيفة الرياض إن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال شدد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة لمنع تفشي فايروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع. وأكد على كافة الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة، بضرورة التقيد بتطبيق البروتوكولات التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها من لبس قناع الوجه والتعقيم المستمر وتجنب الازدحام، والتقيد بالمسافات المكانية وأعداد التجمعات.





كما شدد أيضا أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا في المنطقة، وتكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، وإنشاء غرفة عمليات تجمع العديد من القطاعات المعنية لمتابعة كافة مستجدات فايروس كورونا المستجد.









عربيا وإقليميا، ذكرت صحيفة الشرق الأوسط إن دبي أطلقت أمس (الأحد) مبادرة عالمية جديدة من خلال حشد خبرات وقدرات تحالف يضم 3 شركات تتضمن «طيران الإمارات» و«شبكة موانئ دبي العالمية» و«مطارات دبي» بالإضافة إلى المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، وذلك لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا حول العالم، مع التركيز بشكل خاص على البلدان النامية التي تضرر سكانها بشدة من الوباء وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.





قالت صحيفة الوئام إن الدائرة الأمنية في السفارات والقنصليات الإسرائيلية في العالم أعلنت حالة استنفار أمني شاملة؛ تحسبًا لوقوع انفجارات أخرى بمبادرة طهران، رغم قناعة المخابرات الإسرائيلية بأن انفجار العبوة الناسفة قرب السفارة في نيودلهي مساء الجمعة الماضي كان «مبادرة محلية غير إيرانية».





وأفادت صحيفة الشرق الأوسط بإصدار المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، اليوم الأحد، أحكامًا على ثمانية عشر متهمًا لإدانتهم بتشكيل خلية مدعومة من «الحرس الثوري» الإيراني.

ونسبت السلطات البحرينية للمتهمين وعددهم 18 شخصًا الإعداد والتخطيط لإحداث تفجيرات في الأماكن العامة، للانتقام لمقتل الجنرال في «الحرس الثوري» الإيراني قاسم سليماني، الذي قضى بضربة عسكرية أميركية في بغداد في يناير 2020.





نقلت صحيفة الوئام عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالأسلحة الثقيلة، قرية معلق واستراحة صقر والطريق الدولي بريف عين عيسى شمالي الرقة. وجاء ذلك غداة قصف مدفعي نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها على قرية معلق وأطراف بلدة عين عيسى ومواقع على طريق حلب-الحسكة”.





أشارت صحيفة سبق إلى تحذير رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، البيت الأبيض من «لعبة الدفع نقدًا مقابل الوعود بالقروض»، منتقدًا خطة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للعودة إلى الاتفاق النووي بعد عودة طهران للالتزامات، والسعي لبناء «اتفاق أطول وأقوى» يتناول قضايا «صعبة للغاية». وقال في بداية جلسة البرلمان الإيراني، أمس، إن موقف بلينكن «مخيب للآمال»، ودعا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى «توضيح كيف تريد رفع العقوبات بشكل عملي، بدلًا من وضع شروط مسبقة للوفاء بالتزاماتها»، مضيفًا: «إذا كانت أميركا تؤمن بالاتفاق النووي، فعليها أن تظهر التزامها به عمليًا، بدلًا من وضع الشروط».









دوليا، أفادت صحيفة الرياض بتصريح المتحدث باسم حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الحاكم في ميانمار اليوم الاثنين إن زعيمة البلاد أونج سان سوكي وشخصيات بارزة أخرى من الحزب اعتقلت في مداهمة في الصباح الباكر.





تأتي الخطوة بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة. وقال المتحدث ميو نيونت إن سوكي ورئيس البلاد وين مينت وزعماء آخرين "اعتقلوا" في الساعات الأولى من الصباح.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الزعيمة البورمية أونغ سان سو تشي التي اعتُقلت اليوم (الاثنين) خلال انقلاب قاده الجيش، حضت الشعب على «عدم القبول» بهذا الانقلاب العسكري، وفق ما جاء في رسالة نشرها حزبها على مواقع التواصل الاجتماعي.





قالت صحيفة عاجل إن إحصاءات أظهرت أن أكثر 103 ملايين و237 ألفًا و805 شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و237 ألفًا و746 حالة وفاة.





وأوضحت صحيفة الرياض تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه تم تقديم أكثر من 70 مليون جرعة لقاح لفيروس كوفيد-19 حول العالم.





وأوضح جوتيريش في تصريح له اليوم، أن قرابة 20000 من هذه التطعيمات كانت في القارة الأفريقية، مؤكدًا أن فجوة المناعة العالمية تعرض الجميع للخطر. وشدد الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، على الحاجة إلى حملة تطعيم عالمية تصل إلى الجميع في كل مكان.





وأشارت صحيفة سبق إلى طلب الحكومة البريطانية 40 مليون جرعة إضافية من لقاح كوفيد-19 المرشح لشركة "فالنيفا" لعام 2022؛ وفق ما قالته شركة الأدوية الفرنسية المصنعة للقاح اليوم الاثنين.





وذكرت الشركة في بيان، أن هذا يرفع إجمالي طلبات بريطانيا إلى 100 مليون جرعة؛ بينما تحتفظ بخيارات 90 مليون جرعة أخرى بين 2023 و2025.





أوضحت صحيفة الوئام اعلان مكتب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء الأحد، أن ديفيد شون وبروس إل كاستور، سيترأسان الفريق القانوني للدفاع عن ترامب.



